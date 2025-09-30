Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Condiciones meteorológicas para esta mañana en Salta

Este martes 30 de septiembre de 2025, en Salta, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán cerca de los 3.4°C. El ambiente matinal estará fresco, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera al salir de casa. La humedad relativa alcanzará una cifra del 47%, mientras que los vientos soplarán desde el Este, con velocidades de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 21.2°C. El cielo permanecerá mayormente despejado permitiendo disfrutar del sol salteño. Aunque sin riesgo de precipitaciones, es prudente estar atento a posibles cambios en las condiciones. Por la noche, el descenso de las temperaturas será notable, llegando a un estimado de 3.4°C, con vientos ligeros a moderados provenientes del Noroeste, alcanzando los 9 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de septiembre de 2025

El amanecer se registrará a las 07:28, mientras que el atardecer se concretará a las 18:40. Estos condiciones ofrecen un día bastante equilibrado entre luz y sombra, brindando múltiples oportunidades para las actividades al aire libre.