Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Clima Diario

Este martes 30 de septiembre de 2025 en San Juan, el clima presentará características bastante moderadas durante la mañana. Se prevé que el tiempo sea despejado, con cielos parcialmente nubosos manteniendo temperaturas mínimas cercanas a los 9.2°C. La humedad relativa alcanzará un 48.6%, generando una sensación de frescura, mientras que el viento soplará con una velocidad máxima de 11 km/h, lo que contribuirá a mantener el aire fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En horas de la tarde y noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso con las temperaturas máximas cerca de los 20.4°C, ofreciendo una agradable jornada. Los vientos incrementarán su fuerza, con ráfagas alcanzando hasta 17 km/h, mientras la humedad se mantendrá al 61%, manteniendo las condiciones bastante estables. Se recomienda aprovechar la tarde para actividades al aire libre ya que no se esperan precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de septiembre de 2025

El sol tiene previsto salir a las 08:29 y ponerse a las 18:37, lo que regalará a los sanjuaninos un día de unas 10 horas de luz solar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Es un buen día para asegurar tus planes al aire libre, pero procura utilizar protector solar si piensas estar expuesto al sol durante el mediodía, cuando la radiación ultravioleta puede alcanzar niveles moderados.