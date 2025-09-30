Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

martes, 30 de septiembre de 2025, 06:06

Hoy en San Luis, el clima mostrará su faceta más templada en la mañana. El cielo estará parcialmente cubierto por nubes ligeras. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.5°C, brindando una mañana fresca. La humedad relativa se mantendrá en un nivel aceptable, creando un ambiente agradable para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, se espera un leve incremento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 17.7°C. La presencia de nubes persistirá, pero no se anticipa precipitación. El viento, que soplará hasta 22 km/h proveniente del norte, podría ser notable en algunos momentos del día y la noche.

Para aquellos que estén interesados en eventos astronómicos, la salida del sol se producirá a las 08:25, mientras que el atardecer llenará el horizonte a las 18:24. Esta jornada ofrecerá un total de aproximadamente diez horas de luz solar.