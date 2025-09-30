Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Hoy en Santa Cruz el clima se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, haciendo que el frío se sienta desde temprano. Habrá una leve brisa, con vientos alcanzando hasta los 25 km/h. Aunque la humedad estará casi en su nivel mínimo esperable para esta fecha, rondando aproximadamente el 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Hacia la tarde, las condiciones mejorarán levemente, aunque el cielo seguirá mostrando nubosidades. Se espera que la temperatura máxima llegue a los 7.3°C, manteniéndose fresca. Los vientos continuarán, posibilitando ráfagas que incrementarán la sensación de frío. No hay pronóstico de lluvia para hoy, lo que es positivo para quienes deban salir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de septiembre de 2025

El amanecer fue preciso a las 09:40 y el atardecer se dará en torno a las 17:34. Estas condiciones son ideales para ciertas observaciones astronómicas al caer el sol.