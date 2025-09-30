Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025
Hoy en Santa Fe, se anticipa un clima ligeramente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 7.9°C, un inicio de día suave que se irá incrementando conforme avanzen las horas. Los vientos estarán presentes con una velocidad máxima de 11 km/h, mientras que la humedad alcanzará niveles considerables del 85%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Para la tarde, se espera que el cielo continúe con intervalos nubosos y una brisa proveniente del noreste que llegará hasta 11 km/h. El mercury llegará hasta una máxima de 18.5°C alrededor de las 18 horas. La noche traerá consigo un descenso en la temperatura, volviendo a alrededor de 13°C. Es una fecha ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre considerando mantenerse hidratados debido a la humedad elevada promedio.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de septiembre de 2025
El amanecer en Santa Fe está previsto a las 7:59, mientras que el atardecer nos regalará sus últimos rayos a las 18:06.
No olviden llevar abrigo ligero, el riesgo de precipitaciones es nulo, con lo cual el día será ideal para aprovechar el aire libre.