Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Santa Fe, se anticipa un clima ligeramente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 7.9°C, un inicio de día suave que se irá incrementando conforme avanzen las horas. Los vientos estarán presentes con una velocidad máxima de 11 km/h, mientras que la humedad alcanzará niveles considerables del 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde, se espera que el cielo continúe con intervalos nubosos y una brisa proveniente del noreste que llegará hasta 11 km/h. El mercury llegará hasta una máxima de 18.5°C alrededor de las 18 horas. La noche traerá consigo un descenso en la temperatura, volviendo a alrededor de 13°C. Es una fecha ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre considerando mantenerse hidratados debido a la humedad elevada promedio.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de septiembre de 2025

El amanecer en Santa Fe está previsto a las 7:59, mientras que el atardecer nos regalará sus últimos rayos a las 18:06.

No olviden llevar abrigo ligero, el riesgo de precipitaciones es nulo, con lo cual el día será ideal para aprovechar el aire libre.