Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero en la mañana

Hoy, el clima en Santiago Del Estero se caracteriza por cielos parcialmente nubosos. Se espera una temperatura mínima de 9.5°C al amanecer, subiendo gradualmente a lo largo del día. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 63%, creando un ambiente algo fresco para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, las temperaturas se elevarán hacia un máximo de 22°C. El cielo continuará con algunos nubarrones, sin embargo, la probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja. Los vientos predominantes, con una velocidad media de 26 km/h, podrían dar lugar a alguna brisa ocasional, pero no se esperan ráfagas demasiado fuertes. Por la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, brindando un cierre fresco al día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Se recomienda llevar una capa adicional para las primeras horas de la mañana, cuando el frío podría hacerse sentir más. Durante la tarde, es adecuado utilizar ropa ligera debido a las mayores temperaturas. Mantenerse hidratado es importante, y no olvidar aplicar protector solar si planeas pasar tiempo al aire libre.