Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 30 de septiembre de 2025

Clima hoy

Pronóstico del tiempo para hoy en Tierra Del Fuego

Esta mañana en Tierra Del Fuego, el clima será mayormente nublado y se observarán temperaturas mínimas alrededor de -0.6°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, se recomienda estar atentos a cualquier cambio. Los vientos soplarán desde el oeste con una velocidad máxima cercana a los 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, el clima continuará siendo parcialmente nublado con el mercurio alcanzando hasta 2.9°C. Al caer la noche, la temperatura descenderá gradualmente. La humedad relativa máxima será del 99%, por lo cual se espera que la sensación de frío sea notable. Los vientos tenderán a disminuir, manteniendo una velocidad similar a la de la mañana.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Considerando las condiciones, es recomendable salir con ropa adecuada para bajas temperaturas. Además, mantenerse hidratado y protegerse del viento será esencial para evitar resfriados.