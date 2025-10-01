Pensiones por invalidez de ANSES: quiénes dejarán de cobrar el beneficio
El Gobierno confirmó un nuevo requisito clave para no perder la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral en octubre.
La prestación se otorga a aquellas personas que no están aptas para trabajar por razones de salud y están en situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, las auditorías impulsadas por el Gobierno descartarán a un grupo de beneficiarios.
A partir de ahora hay un nuevo requisito obligatorio para conservar el beneficio: actualizar la dirección postal.
La medida busca evitar que los beneficiarios pierdan la pensión por no responder a citaciones que nunca les llegan. Además, se habilitaron dos nuevas sedes de la ANDIS en Paraná (San Martín 505) y CABA (Ramsay 2250), abiertas de lunes a viernes.
Requisitos para cobrar la pensión por invalidez
- Incapacidad total y permanente (66% o más de disminución en la capacidad laboral).
- No cobrar otra jubilación, pensión o prestación contributiva o no contributiva.
- No estar empleado ni registrado como autónomo o monotributista (excepto monotributo social).
- No tener ingresos suficientes ni familiares obligados legalmente a brindar sustento.
- Ser argentino nativo o naturalizado con residencia en el país (extranjeros: 10 años de residencia).
- No estar detenido ni a disposición de la justicia.
Documentación necesaria para tramitar la Pensión por Invalidez Laboral
- DNI del titular (frente y dorso).
- CMO digital y documentación médica respaldatoria.
- Partida de nacimiento y documentación de padres (si es menor).
- Formulario P.S 6.4 de apoderado (si corresponde).
- Fotocopias de toda la documentación.