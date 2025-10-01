Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 1 de octubre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Catamarca, el clima se presenta con cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas alrededor de los 6.4°C. No se esperan precipitaciones en esta parte del día. El viento soplará desde el noroeste con una velocidad media que puede alcanzar hasta los 16 km/h, junto con ráfagas moderadas ocasionales. La humedad relativa se mantendrá cerca del 37% en las horas de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, las máximas alcanzarán los 23.7°C, continuando con el cielo parcialmente nuboso. Las velocidades del viento pueden oscilar alrededor de 21 km/h durante el resto del día, proporcionando un fresco respiro en la tarde. No hay pronóstico de lluvia, con una humedad promedio que rondará el 65%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 1 de octubre de 2025

El amanecer se producirá a las 08:12, mientras que el atardecer se espera para las 18:33, brindando a los residentes un día de luz solar ligeramente más corto a medida que avanza octubre.