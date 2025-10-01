Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 1 de octubre de 2025

Hoy en Córdoba, el clima presentará una tónica de cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, garantizando un ambiente fresco al comienzo del día. El viento soplará a una velocidad máxima de 23 km/h, lo que podría hacer que las sensaciones térmicas sean aún más bajas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Al avanzar hacia la tarde y la noche, se anticipa que las temperaturas asciendan hasta alcanzar alrededor de 21.9°C. Sin embargo, se mantendrá el estado de nubosidad parcial, con probabilidades muy bajas de precipitación, lo cual hace que el paseo al aire libre sea una opción agradable. Será importante llevar un abrigo ligero debido a la presencia de vientos moderados, que persistirán durante todo el día.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 1 de octubre de 2025. En cuanto a fenómenos astronómicos, el sol saldrá a las 8:12 y se pondrá a las 18:21. Estos momentos pueden ser ideales para disfrutar de las actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga atención a las condiciones del tiempo.