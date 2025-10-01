Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 1 de octubre de 2025

Clima y ambiente

Hoy en Jujuy, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana con temperaturas agradables que oscilarán entre los 4.2°C y los 18.4°C. Un viento moderado de hasta 10 km/h soplará a lo largo del día mientras la humedad máxima alcanzará el 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, el clima continuará con condiciones similares, manteniéndose las nubes parciales. La temperatura máxima esperada para la tarde será de 18.4°C y se prevén vientos de hasta 10 km/h. Es un buen día para actividades al aire libre siempre y cuando se tome en consideración el uso de ropa ligera debido al aumento de la humedad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 1 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 07:26 y se pondrá a las 18:03, ofreciendo casi 11 horas de luz solar para disfrutar del día.