Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 1 de octubre de 2025

Clima y tiempo

El clima en Salta nos depara un día con cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, las temperaturas estarán entre los 3.4°C como mínima y subirán hasta los 21.2°C, lo que hará que sea un período agradable. Los vientos moderados alcanzarán hasta 8 km/h, por lo que salir con un abrigo ligero sería recomendable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Hacia la tarde y la noche, el clima continuará parcialmente nublado. La temperatura permanecerá estable, registrando máximas cercanas a 21.2°C y el nivel de humedad alcanzará el 91%. Durante estas horas, la velocidad del viento podría aumentar ligeramente a 9 km/h, manteniendo un ambiente fresco pero agradable. No se esperan precipitaciones, por lo que los planes al aire libre no se verán afectados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 1 de octubre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 07:28 horas y el sol se pondrá a las 18:40 horas. Este será un día excelente para disfrutar del amanecer o contemplar el atardecer desde algún punto panorámico.