Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 1 de octubre de 2025
Clima durante la mañana en Santa Cruz
En la mañana de hoy, Santa Cruz amanece con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán entre los 3.4°C, alcanzando máximas de 7.3°C. La velocidad del viento se espera máxima de 16 km/h, con ráfagas de 30 km/h. Para los entusiastas de la astrología, anima el saber que la clima actual puede ofrecer un paisaje cautivador durante el amanecer a las 09:40 y mientras esperamos al máximo brillo de la luna hacia las 17:34 que influye perfectamente con el ambiente del día. La humedad alcanza un 95%, lo cual debería ser cómodo para la mayoría.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
En la tarde, persistirá el cielo parcialmente nuboso en Santa Cruz. Las temperaturas continuarán en máximas de 7.3°C y mínimas de 3.4°C, ideales para las actividades al aire libre. Los vientos podrían incrementar con una máxima de 25 km/h, manteniendo el clima fresco pero agradable. El atardecer se espera a las 18:26, ofreciendo una vista impactante. Para quienes planeen actividades nocturnas, la luz de la luna brindará una atmósfera especial, con su salida programada para las 16:26.