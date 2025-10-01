Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 1 de octubre de 2025

Clima actual

Clima durante la mañana en Santa Cruz

En la mañana de hoy, Santa Cruz amanece con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán entre los 3.4°C, alcanzando máximas de 7.3°C. La velocidad del viento se espera máxima de 16 km/h, con ráfagas de 30 km/h. Para los entusiastas de la astrología, anima el saber que la clima actual puede ofrecer un paisaje cautivador durante el amanecer a las 09:40 y mientras esperamos al máximo brillo de la luna hacia las 17:34 que influye perfectamente con el ambiente del día. La humedad alcanza un 95%, lo cual debería ser cómodo para la mayoría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde, persistirá el cielo parcialmente nuboso en Santa Cruz. Las temperaturas continuarán en máximas de 7.3°C y mínimas de 3.4°C, ideales para las actividades al aire libre. Los vientos podrían incrementar con una máxima de 25 km/h, manteniendo el clima fresco pero agradable. El atardecer se espera a las 18:26, ofreciendo una vista impactante. Para quienes planeen actividades nocturnas, la luz de la luna brindará una atmósfera especial, con su salida programada para las 16:26.