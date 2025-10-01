Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 1 de octubre de 2025

Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.9°C, proporcionando un inicio del día fresco. A lo largo de las primeras horas, los vientos llegarán a tener una velocidad máxima de 11 km/h.

El porcentaje de humedad en este período será de 85, asegurando un ambiente húmedo para las primeras actividades.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, Santa Fe continuará mostrando cielos parcialmente nublados, aunque se anticipa un leve incremento en las temperaturas, las cuales llegarán a un máximo de 18.5°C. La velocidad de los vientos podría alcanzar los 21 km/h, lo que asegurará una brisa constante en la región.

La humedad llegará hasta un 85%, haciendo que el ambiente sea bastante húmedo a medida que avanza el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 1 de octubre de 2025

Para quienes deseen observar actividades astronómicas, el sol saldrá a las 07:59 y se pondrá a las 18:06, brindando un día con suficiente luz solar para disfrutar.

Los datos de humedad fueron obtenidos en base al pronóstico actual, sujeto a variaciones.