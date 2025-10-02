Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Clima hoy

El clima en Buenos Aires esta mañana

Este jueves 2 de octubre de 2025, Buenos Aires amanecerá con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 5.6°C, lo que sugiere una mañana fresca, ideal para abrigarse levemente. Para más detalles sobre el clima de hoy, te recomendamos estar atento a cambios imprevistos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, con temperaturas que llegarán a un máximo de 15.7°C. La humedad alcanzará un nivel cómodo de 92%, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h. Asegúrate de tener un abrigo ligero o una chaqueta a mano para cuando caiga el sol. Las condiciones meteorológicas serán mayormente estables en cuanto al viento se refiere, lo que promete una noche agradable para realizar actividades al aire libre, siempre manteniendo precauciones básicas.