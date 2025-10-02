Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Clima diario

Este jueves 2 de octubre de 2025, el clima en Catamarca se presentará con condiciones óptimas para aquellos que disfrutan de un día sin precipitaciones. Durante la mañana, las temperaturas mínimas partirán desde los 6.4°C, mientras que el día se desarrollará mayormente soleado con un índice de humedad que alcanzará el 64%. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 10 km/h, aportando una brisa ligera al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que el día avanza hacia la tarde y la noche, las temperaturas seguirán un patrón de aumento hasta alcanzar un máximo de 23.7°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de la luz natural sin demasiadas interrupciones nubosas. La noche compartirá la continuidad de condiciones estables, sin pronóstico de lluvias.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, la hora de salida del sol será a las 08:12 y el ocaso se producirá a las 18:33. La luna no será una protagonista notable este día, ya que se manifestará con una fase de luna menguante, ideal para ver las estrellas más brillantes. Así que prepárese para una agradable velada de contemplación del cielo.