Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Clima y tiempo

En Chubut, la jornada comenzará con un clima que se caracteriza por cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas de la mañana oscilarán entre 7.3°C y se espera que alcancen 14.7°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 31 km/h a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo parcialmente nubosas. Las temperaturas máximas permanecerán alrededor de 14.7°C. La humedad relativa se situará entre un 47% y un 79%. A medida que avanza el día, los vientos se incrementarán alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h. Cabe señalar que no se esperan precipitaciones durante el día, por lo que es un buen momento para planificar actividades al aire libre.