Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

jueves, 2 de octubre de 2025, 06:01

Clima en la mañana de Ciudad De Buenos Aires

En la mañana de hoy en Ciudad De Buenos Aires, el tiempo se presenta parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 8.6°C. La humedad es alta, rondando el 78% y los vientos serán moderados con una velocidad máxima de 8 km/h. Se anticipa una falta de precipitaciones con una probabilidad del 0% durante estas horas. Clima agradable pero fresco, ideal para comenzar el día con actividades al aire libre si así lo desea.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, el clima continuará con cielo parcialmente nublado y una máxima de 16°C. Los vientos soplarán hasta 12 km/h manteniendo, en general, condiciones agradables. A medida que el día avanza, la humedad se reducirá ligeramente y se espera que llegue al 62%. No se esperan lluvias, lo que contribuirá a un cierre tranquilo de la jornada.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:04, ofreciendo un día suficientemente largo para diversas actividades al aire libre. La luna estará en su fase de cuarto creciente, lo que proporcionará una noche luminosa agradable para observaciones astronómicas o paseos nocturnos relajantes.