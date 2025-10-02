Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Clima Buenos Aires

Clima en la mañana de Ciudad De Buenos Aires

En la mañana de hoy en Ciudad De Buenos Aires, el tiempo se presenta parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 8.6°C. La humedad es alta, rondando el 78% y los vientos serán moderados con una velocidad máxima de 8 km/h. Se anticipa una falta de precipitaciones con una probabilidad del 0% durante estas horas. Clima agradable pero fresco, ideal para comenzar el día con actividades al aire libre si así lo desea.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, el clima continuará con cielo parcialmente nublado y una máxima de 16°C. Los vientos soplarán hasta 12 km/h manteniendo, en general, condiciones agradables. A medida que el día avanza, la humedad se reducirá ligeramente y se espera que llegue al 62%. No se esperan lluvias, lo que contribuirá a un cierre tranquilo de la jornada.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:04, ofreciendo un día suficientemente largo para diversas actividades al aire libre. La luna estará en su fase de cuarto creciente, lo que proporcionará una noche luminosa agradable para observaciones astronómicas o paseos nocturnos relajantes.