Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Clima hoy

Estado general del clima en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima estará parcialmente nuboso durante todo el día, con temperaturas que variarán entre los 7.3°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 21.9°C en la tarde. La probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula, así que es posible disfrutar del día al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, el cielo seguirá parcialmente nuboso y es poco probable que las condiciones climáticas cambien drásticamente. La humedad alcanzará un nivel agradable de 54%, haciéndolo un día perfecto para actividades al aire libre. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 19 km/h, por lo que no afectarán mucho las actividades diarias.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender. Se recomienda llevar alguna prenda de abrigo si planeas estar fuera hasta tarde. La visibilidad será óptima con baja humedad, propiciando una noche tranquila para disfrutar.