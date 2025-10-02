Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Clima en Formosa

Hoy en Formosa, el clima presentará condiciones parcialmente nubosas a lo largo del día. Por la mañana, las temperaturas se mantendrán entre 7.9°C y un máximo de 20.5°C. No se esperan lluvias, lo que hará que la jornada sea bastante seca con una humedad promedio del 96%. Los vientos soplarán con una intensidad moderada, alcanzando hasta 10 km/h. Esto propone una buena condición para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá en condiciones similares, con nubes dispersas dominando el panorama. La temperatura alcanzará el pico del día, logrando máximas de hasta 20.5°C. La noche traerá un ligero descenso en las temperaturas, acomodándose alrededor de los 15°C. El viento, aunque presente, bajará su intensidad jugándolo desde los 9 km/h. La humedad se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 96% durante el transcurso de la noche. Es ideal para gozar de un paseo nocturno bajo un cielo parcialmente despejado.