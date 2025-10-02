Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Clima diario

Pronóstico para la mañana en Jujuy

Hoy en Jujuy, se anticipa un clima que comenzará el día con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4.2°C, proporcionando un inicio de jornada fresco. A lo largo de la mañana, la humedad se mantendrá cerca del 46%, mientras que la velocidad del viento alcanzará un promedio de 10 km/h, soplando suavemente por la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Ya hacia la tarde, la temperatura máxima rozará los 18.4°C. Se espera que el cielo continúe con intervalos nubosos al atardecer. Aunque no se prevén precipitaciones significativas, la suavidad del viento persistirá. Durante la noche, las condiciones climáticas no variarán demasiado, manteniéndose el ambiente sereno, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 2 de octubre de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte jujeño a las 07:26 horas y se ocultará a las 18:41 horas, brindando un día largo y ligero. La salida de la luna ocurrirá a las 18:03 horas, asegurando una noche iluminada tras el atardecer.