Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Clima en Argentina

El clima matutino en La Rioja comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas mínimas registren unos 6°C. La humedad rondará el 40%, sumando una variante en el clima que puede percibirse en la franja horaria. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, el viento tendrá una velocidad media de 10 km/h, lo que aportará cierta frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

La tarde en La Rioja continuará con el ambiente parcialmente nuboso, donde la temperatura máxima alcanzará los 21.1°C. Los vientos se mantendrán a una velocidad máxima de 13 km/h, generando leves brisas ocasionales. La humedad podría aumentar ligeramente, y el estado del cielo promete mantener su tono grisáceo hasta la noche. No se pronostican lluvias para esta franja del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 2 de octubre de 2025

El amanecer será a las 07:47, mientras que el atardecer está previsto para las 18:35, ofreciendo un día con alrededor de 10 horas y 48 minutos de luz solar. Este horario brinda una oportunidad perfecta para ajustarse a actividades al aire libre durante las horas de máxima luz.