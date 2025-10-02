Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Tiempo y Clima

Clima en Mendoza hoy

Según el último informe meteorológico, en Mendoza, este jueves amanecerá con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C, mientras que se espera que las máximas asciendan hasta los 17.5°C. Puedes consultar más detalles sobre el clima para hoy en el enlace proporcionado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y noche, se anticipa que el cielo continúe con nubosidad, sin probabilidades significativas de precipitaciones. La humedad relativa alcanzará un máximo de 62% a lo largo del día. Se registrarán vientos provenientes del sector noroeste que irán perdiendo intensidad hacia la tarde, con ráfagas de hasta 13 km/h. Las condiciones climáticas favorecen actividades al aire libre, pero se recomienda tener precaución ante posibles cambios en la nubosidad.