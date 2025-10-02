Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy, 2 de octubre de 2025, en Misiones, el clima promete ser cambiante. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que rondarán los 6.8°C. Aunque el sol hará su aparición en ocasiones, no se descartan algunos intervalos nubosos. Para más detalles sobre el pronóstico, visítanos en Canal 26.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Por la tarde y noche, el escenario en Misiones podría cambiar ligeramente con temperaturas máximas alcanzando los 18.2°C. Se anticipa que el viento soplará con una velocidad media de hasta 10 km/h, aunque sin ser demasiado intenso. La humedad máxima se espera en torno a un 97%, lo que caracteriza un día húmedo, aunque sin previsión de precipitaciones significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 2 de octubre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:30, ofreciendo unas hermosas primeras horas del día, y se pondrá a las 17:57. Aprovechemos este día para disfrutar de las magníficas luces que ofrece la naturaleza en su pleno esplendor.