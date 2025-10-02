Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Clima y tiempo

El clima en Neuquén comenzará con cielo parcialmente nuboso en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4.9°C, como mínima, y un máximo de 17°C. A lo largo de la mañana, es probable que se presente un ambiente fresco debido a la máxima cantidad de humedad, que se estima será del 35%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, el clima continuará en la misma línea con un cielo parcialmente nuboso. Aunque no se esperan precipitaciones, los vientos serán predominantes del sur con velocidades de hasta 27 km/h. A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo de manera gradual hacia los valores mínimos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 2 de octubre de 2025

Hoy, el sol aparecerá en el horizonte a las 08:47 y se despedirá a las 18:16, brindando un total de luz solar de aproximadamente 9 horas y 29 minutos. Será una jornada ideal para aquellos que disfrutan de las observaciones astronómicas al final del día.