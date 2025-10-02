Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Clima hoy

Esta mañana en Río Negro, el clima estará dominado por cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima se espera que descienda a 6.8°C, mientras que la velocidad del viento alcanzará un máximo de 22 km/h. Con una humedad de 82%, el día estará fresco y agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda vestir ropa adecuada para las bajas temperaturas matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares con cielos parcialmente nubosos. La temperatura máxima llegará a los 17.1°C, lo que proporcionará una moderada sensación térmica. No se esperan precipitaciones, y los vientos se mantendrán constantes con ráfagas que podrían alcanzar los 43 km/h. La humedad se mantendrá alta, así que es recomendable estar preparado para potenciales cambios en el clima.