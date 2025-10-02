Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Clima y pronóstico

Para este jueves en San Juan, el clima tendrá características de parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se prevén con un máximo de 20.4°C y un mínimo de 9.2°C, lo cual invita a considerar un abrigo ligero al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y la noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso y los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 11 km/h. Los niveles de humedad rondarán el 61%, asegurando una atmósfera confortable para las actividades al aire libre. Es importante considerar que la visibilidad podría estar afectada por la nubosidad baja.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Se recomienda llevar paraguas y estar preparado para posibles cambios en la condición meteorológica. Además, el amanecer está previsto a las 08:29 y el atardecer a las 18:37, por lo que se sugiere planificar las actividades teniendo en cuenta estas horas de luz.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 2 de octubre de 2025

El día comenzará con el sol saliendo a las 08:29, permitiendo disfrutar de más de diez horas de luz natural antes de que el sol se ponga a las 18:37.