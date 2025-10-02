Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Estado del tiempo

En la clima de Santa Cruz, la jornada de la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que rondarán los 3.4°C. La humedad se mantendrá a un nivel del 95%, lo que aportará frescura durante las primeras horas del día. Se prevé viento con una velocidad máxima de 16 km/h, aportando frescor a la atmósfera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, el pronóstico indica que el cielo seguirá parcialmente nublado, con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 7.3°C. La humedad permanecerá alta, asegurando una sensación de frescura continua. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 25 km/h, proporcionando una brisa refrescante en la noche. Es recomendable que los habitantes se abriguen adecuadamente al salir de sus hogares para evitar inconvenientes con el clima.