Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Clima Santa Fe
jueves, 2 de octubre de 2025, 06:07

El clima de esta mañana en Santa Fe

La mañana en Santa Fe se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarán frescas, alrededor de 7.9°C, y aumentarán gradualmente a medida que avance la mañana. Se espera que el viento soplé suave con ráfagas de hasta 21 km/h, lo que podrá dar una sensación térmica inferior.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

La tarde continuará con cielos mayormente nublados, alcanzando temperaturas máximas de 18.5°C. Aunque las posibilidades de precipitación son escasas, con una probabilidad de 0% de lluvias, el viento será una constante, alrededor de 21 km/h. Para la noche, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, con descensos térmicos significativos, por lo que se recomienda llevar un abrigo ligero si planeas salir.