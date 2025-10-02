Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025
Clima Santa Fe
El clima de esta mañana en Santa Fe
La mañana en Santa Fe se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas comenzarán frescas, alrededor de 7.9°C, y aumentarán gradualmente a medida que avance la mañana. Se espera que el viento soplé suave con ráfagas de hasta 21 km/h, lo que podrá dar una sensación térmica inferior.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
La tarde continuará con cielos mayormente nublados, alcanzando temperaturas máximas de 18.5°C. Aunque las posibilidades de precipitación son escasas, con una probabilidad de 0% de lluvias, el viento será una constante, alrededor de 21 km/h. Para la noche, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, con descensos térmicos significativos, por lo que se recomienda llevar un abrigo ligero si planeas salir.