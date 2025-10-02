Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 2 de octubre de 2025

Estado del clima

Este jueves el clima en Tucumán se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas agradables. Durante la mañana, el termómetro registrará una mínima de 8.5°C, mientras que la máxima alcanzará los 22.4°C. La humedad rondará el 80% a lo largo del día, y el viento soplará en dirección noroeste a aproximadamente 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

En la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente cubierto, pero sin expectativas de precipitaciones. La temperatura se mantendrá estable, invitando a actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar preparado para posibles ráfagas de viento al caer la noche.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:06 horas y se pondrá a las 18:35 horas. Estas condiciones son ideales para disfrutar de los matices del atardecer. No olviden el abrigo para cuando las temperaturas descienden por la noche.