Enemigo indeseable en la cocina: el truco casero para eliminar moscas de las frutas

En esta nota te revelamos una técnica infalible para eliminarlas por completo y que no vuelvan.

Cómo eliminar moscas en la fruta Foto: Dreamstime

Una postal frecuente en las cocinas es la de ver pequeñas moscas rodeando a las frutas. Para muchos resulta una tarea casi imposible erradicarlas, incluso echando desinfectantes. En esta nota te revelamos una técnica infalible para eliminarlas por completo y que no vuelvan.

Por qué aparecen las moscas en la fruta

Su nombre científico es Drosophila Melanogaster, pero es conocida popularmente como la mosca de la fruta y aparece con frecuencia cuando encuentran un alimento abierto con propiedades que fomenten su desarrollo.

Las frutas son el lugar favorito para que se desarrollen las larvas de estas pequeñas moscas, pudiendo generar una pequeña plaga doméstica. A diferencia de las moscas tradicionales, estas son más pequeñas y con un vuelo más corto.

Moscas en la fruta Foto: EFE

Cómo eliminar las moscas de la fruta para siempre

Es fundamental la limpieza y retirar restos de comida, no dejar frutas demasiado maduras fuera del frío y vaciar el tacho de basura.

También limpiar a fondo las superficies, fregaderos y trapos de cocina, ya que suelen dejar sus huevos. Una higiene constante reduce de forma significativa su presencia.

Pero otra estrategia es preparar trampas caseras como colocar un vaso con vinagre de manzana y unas gotas de detergente líquido.

El vinagre atrae a las moscas, mientras que el detergente rompe la tensión del agua, atrapándolas. También se puede cubrir el vaso con papel film agujereado para que entren, pero no logren salir.

Otros métodos para eliminarla

La limpieza es lo primordial para eliminar las moscas. Hay que asegurarse de:

Utilizar trampas caseras y/o comerciales

Las trampas para moscas son herramientas efectivas para reducir su población. Se puede optar por:

Trampas caseras: mezclar vinagre de manzana con unas gotas de jabón líquido en un frasco. Las moscas se sentirán atraídas por el vinagre y quedarán atrapadas en el líquido.

Trampas comerciales: existen diversas trampas adhesivas y eléctricas en el mercado que son altamente efectivas para atrapar moscas.

Mantener las ventanas y puertas cerradas

Las moscas suelen entrar a las casas a través de puertas y ventanas abiertas. Para evitarlo: