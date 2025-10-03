Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Clima local

Hoy en Buenos Aires, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas irán desde un mínimo de 5.6°C a un máximo de 15.7°C, permitiendo disfrutar de un día agradable pero fresco. Se esperan vientos con una velocidad de hasta 10 km/h, lo cual puede generar una sensación térmica levemente inferior.

La humedad máxima se sitúa en un 92%, lo cual puede aumentar la sensación de frió.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares. La temperatura seguirá oscilando entre 5.6°C y 15.7°C. El flujo de aire continuará estable, con vientos que pueden alcanzar los 13 km/h. Aunque el pronóstico no señala lluvias, es recomendable llevar un abrigo ligero si se necesita estar al aire libre por periodos prolongados. La humedad descenderá gradualmente, proporcionando una atmósfera más seca al final del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 3 de octubre de 2025

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el amanecer será a las 08:05 y el atardecer ocurrirá a las 17:52, permitiendo disfrutar de aproximadamente 9 horas con 47 minutos de luz solar en esta jornada.