Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Clima de hoy

Clima en Catamarca para esta mañana

Este viernes 3 de junio de 2025, el clima de Catamarca comenzará con cielos despejados y una temperatura mínima de 6.4°C. La humedad alcanzará un máximo del 65%, lo que puede hacer sentir el ambiente más fresco. Se esperan vientos del este con una velocidad media de hasta 10 km/h, aportando una sensación agradable para salir de casa. No se prevén precipitaciones durante la mañana, por lo que será un buen momento para disfrutar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, la temperatura alcanzará un pico máximo de 23.7°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado, pero sin probabilidades de lluvia según los datos actuales. Hacia la noche, se mantendrá un clima cálido aunque la temperatura comenzará a descender ligeramente. Los vientos continuarán soplando levemente, con una velocidad que no superará los 16 km/h, lo que ofrecerá un final de día bastante sereno.

Con las condiciones climáticas de hoy en Catamarca, es un buen día para disfrutar actividades al aire libre mientras se mantiene hidrato dada la humedad presente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 3 de octubre de 2025

Hoy, el amanecer en Catamarca fue a las 08:12, mientras que el atardecer será a las 18:33. Mantener estos horarios en mente puede ayudar a planificar mejor las actividades del día.