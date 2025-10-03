Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Clima diario

El clima en Ciudad de Buenos Aires mostrará variaciones a lo largo del día. Desde la mañana, la ciudad experimentará un clima con cielos parcialmente nublados y temperaturas mínimas en torno a los 8.6°C. A partir del mediodía, los vientos crecerán en intensidad, llegando a alcanzar velocidades de hasta 8 km/h, lo que aportará una ligera brisa que mantendrá el ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante las horas de la tarde, se prevé que los cielos continúen parcialmente nublados, mientras que las temperaturas irán en aumento hasta alcanzar los 16°C. La humedad relativa habrá incrementado ligeramente, aumentando la sensación térmica. Ya entrada la noche, las condiciones se estabilizarán, con cielos que se abrirán intermitentemente, permitiendo breves apariciones de la luz lunar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 3 de octubre de 2025

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el sol hará su salida a las 7:57, llenando la ciudad de luz matutina. La puesta, prevista para las 17:50, marcará el comienzo de una apacible noche urbana. Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, la fase lunar permitirá una visibilidad en el cielo parcialmente claro, aunque se recomienda estar atentos al nivel de nubosidad.

Recuerde prever un abrigo ligero por la mañana y capas adicionales para las horas nocturnas más frescas.