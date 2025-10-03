Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Tiempo en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima presenta un día parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas estarán frescas, con un mínimo de 7.3°C. A lo largo del día, la temperatura máxima alcanzará los 21.9°C, brindando una agradable sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá en su mayoría nublado, sin precipitaciones significativas. Se espera una humedad relativa del aire máxima del 54%. Los vientos soplarán suaves en dirección noroeste a una velocidad promedio de 12 km/h, con ráfagas que podrían acercarse a los 23 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 3 de octubre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su primera aparición a las 08:12 y se ocultará a las 18:21. Mientras tanto, la luna saldrá a las 17:38 y se pondrá a las 07:42, ofreciendo un espectáculo celestial durante la noche.