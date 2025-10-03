Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Clima Formosa

Pronóstico del tiempo en Formosa

Hoy en Formosa, el clima comenzará con temperaturas mínimas de 7.9°C. El cielo estará mayormente despejado y se anticipa un ambiente seco en la mañana. Los vientos soplarán del sureste con una velocidad media de 22 km/h, lo que refrescará el inicio del día. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 48.6%, ofreciendo un entorno agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 20.5°C con cielos parcialmente nublados. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables. Por la noche, se espera que el cielo continúe parcialmente nublado, manteniendo temperaturas alrededor de los 16°C. Sin precipitaciones previstas, será un día ideal para actividades al aire libre.