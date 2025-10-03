Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Clima Diario

En Jujuy, el clima de la mañana estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Se prevé que la temperatura mínima alcance los 4.2°C. Aunque no se espera precipitación alguna, la humedad alcanzará un nivel máximo del 85%. Los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso con temperaturas ascendiendo hasta los 18.4°C. Los vientos se mantendrán constantes, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h. Nuevamente, no se prevén lluvias para el resto del día, proporcionando una jornada ideal para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 08:01 y se pondrá a las 18:41, mientras que la luna se alzará a las 18:03.