Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Clima Hoy

Hoy, el clima en La Pampa se presentará con parcial nubosidad, lo que resultará en una jornada donde las temperaturas mínimas se instalarán en torno a los 7°C. Durante la mañana, los cielos estarán predominantemente nublados y la sensación térmica será relativamente fresca, haciéndolo ideal para actividades al aire libre si se prefiere un clima templado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

La tarde y noche continuará bajo este esquema de nubosidad parcial. Las temperaturas subirán gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18.4°C. No se anticipan lluvias, y el viento, procedente principalmente del este, se moverá a velocidades considerables, alrededor de 14 km/h, por lo que es recomendable considerar ropa que proporcione abrigo de las ráfagas frías. La humedad estará rondando el 40%, manteniendo el ambiente generalmente seco.

Importante considerar durante el día la posibilidad de actividades recreativas al aire libre, aprovechando las condiciones favorables del tiempo.

Disfruta del día con este amable clima que nos regala La Pampa este viernes 3 de octubre de 2025.