Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy en Mendoza, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 6.6°C, alcanzando un máximo durante esta franja horaria. El viento soplará a una velocidad media de 13 km/h, sin grandes cambios en la humedad, que se espera se mantenga constante a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En cuanto a la tarde y la noche, se anticipa que las condiciones se mantendrán similares al periodo matutino. Las temperaturas llegarán a un máximo de 17.5°C, manteniendo una sensación térmica acorde a la estación. No se prevén precipitaciones, por lo que será un buen día para actividades al aire libre. Asimismo, se enfatiza que el viento seguirá moderado con velocidades que no superarán los 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 3 de octubre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35. La fase lunar actual contribuye a una mejor visibilidad nocturna.