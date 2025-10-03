Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Clima de hoy

Hoy en Neuquén, el clima nos recibe con un día parcialmente nuboso y temperaturas frescas en las primeras horas. La temperatura mínima se mantendrá alrededor de 4.9°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C. La velocidad del viento, que puede llegar hasta los 22 km/h, hará sentir el aire más frío de lo usual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Conforme avance el día, el panorama climático seguirá siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas mantendrán cierto equilibrio, no sobrepasando los 17°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, el clima se mantiene inestable. La humedad rondará el 40%, siendo un factor a considerar en la sensación térmica. La tarde y noche no presentan grandes variaciones, asegurando cierta estabilidad para finalizar el día.