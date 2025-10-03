Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Clima actual

El clima en San Juan para hoy por la mañana presentará cielo parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 9.2°C que podría sentirse fresca. No se prevé precipitación durante las primeras horas del día, lo que proporciona un ambiente agradable para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, las condiciones del tiempo se mantendrán similares, con la máxima temperatura alcanzando 20.4°C. El tiempo será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido al viento, que soplará con una velocidad máxima de hasta 11 km/h.

Observaciones astronómicas: Hoy el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, ofreciendo muchas horas de luz para aprovechar el día.

Con estas condiciones, se sugiere planificar sus actividades al aire libre durante las horas de sol.