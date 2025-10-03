Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 3 de octubre de 2025

Clima diario

Hoy en Santa Fe, comenzamos el día con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, mientras que las máximas llegarán hasta los 18.5°C. El clima parece estar de nuestro lado con una amplitud térmica agradable, aunque es importante estar atentos a la humedad, que podría alcanzar el 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Hacia la tarde y la noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto. No se esperan precipitaciones, pero los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 21 km/h procedentes del noreste. La humedad sostendrá su media porcentual, lo que puede provocar una sensación térmica un poco más densa.

“Mantenerse hidratado y usar ropa ligera puede ayudar a lidiar con este nivel de humedad y el clima cálido.”

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 3 de octubre de 2025

Para cerrar el día, las observaciones astronómicas señalan que el amanecer será a las 07:28, mientras que el ocaso está previsto para las 18:06. Aprovecha el día al máximo y disfruta de los cuidados que tengas con la suficiente luz solar.