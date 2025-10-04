Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025

Clima Diario

Resumen del clima

Hoy se anticipa un clima mayormente despejado en Buenos Aires con una leve nubosidad a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5.6°C como mínima y alcanzarán un máximo de 15.7°C. La humedad relativa rondará el 92%, por lo que es probable que el ambiente sea bastante húmedo durante la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde-noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con una leve brisa que promete hacer del clima algo más fresco. Los vientos soplarán a un máximo de 10 km/h, haciendo que la sensación térmica sea ligeramente más baja. Finalmente, la puesta de sol ocurrirá alrededor de las 17:52, marcando el final del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

En un día con alta humedad, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, especialmente para aquellos que pasen largos períodos al aire libre. Mantenerse hidratado también es clave para evitar malestares relacionados con la humedad.