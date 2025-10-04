Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025

Clima Nacional

Hoy, el clima en Catamarca se presenta con un amanecer tranquilo. Durante la mañana, las nubes parciales serán protagonistas, sin embargo, no se espera clima adverso. Las temperaturas matutinas estarán rondando los 6.4°C, mientras que la humedad alcanzará niveles cercanos al 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares con cielos parcialmente cubiertos y una temperatura que puede llegar hasta los 23.7°C. Se espera que los vientos sean moderados a fuertes, con una velocidad media de 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja en su totalidad.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 4 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 07:40 y se pondrá a las 18:33, ofreciendo un día moderadamente largo en comparación al resto del año.

En resumen, Catamarca tendrá un sábado 4 de octubre de 2025 con un ambiente mayormente estable, propicio para actividades al aire libre, siempre tomando en cuenta las condiciones del viento. Recomendamos a quienes planean salir, mantenerse hidratados y protegerse del sol directamente.