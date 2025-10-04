Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025

Tiempo y clima

Hoy en Córdoba, el clima estará variando a lo largo del día. Durante la mañana, se anticipa un tiempo con cielo parcialmente nuboso y una temperatura que irá desde los 7.3°C hasta alcanzar los 21.9°C. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de 22 km/h, lo cual contribuirá a mantener el ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo que seguirá parcialmente nuboso. La temperatura máxima podría alcanzar los 21.9°C nuevamente, garantizando un ambiente templado. La humedad relativa se encontrará en torno al 54% durante este período, lo que es típico para esta época del año.

Es importante tener en cuenta la presencia de vientos que podrían alcanzar hasta los 23 km/h, brindando una sensación térmica más fresca de lo que marca el termómetro.