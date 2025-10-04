Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025

Clima Actual

Mañana en Entre Ríos

Este sábado, Entre Ríos se despierta con temperaturas mínimas de 7.8°C. El clima será en general despejado durante la mañana, lo que proporciona un ambiente agradable para quienes tienen planes al aire libre. La humedad máxima llega al 82%, por lo que se sugiere estar pendiente de la hidratación. El viento sopla ligeramente con una velocidad que varía entre 13 y 15 km/h, sin esperarse grandes ráfagas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Por la tarde, la temperatura en Entre Ríos alcanzará una máxima de 17.2°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, ya que no se esperan precipitaciones. La noche mantendrá las mismas condiciones de nubosidad parcial, y las temperaturas comenzarán a descender lentamente. Los vientos a lo largo de la tarde y noche continuarán con intensidad moderada, sin mayores cambios en su dirección o velocidad.

Se recomienda aprovechar la agradable temperatura para actividades al aire libre siempre llevando agua y cuidándose del sol desde temprano.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 4 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 07:58 y se ocultará a las 18:05, ofreciendo un día iluminado por poco más de 10 horas. La fase lunar actual está en su cuarto menguante, lo que permitirá una mayor visibilidad de estrellas hacia la noche para los interesados en observaciones astronómicas.