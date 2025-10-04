Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Jujuy, el clima durante la mañana se presentará claro con una temperatura mínima de 4,2°C. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, la humedad alcanzará su valor más bajo durante el día con un leve 46%. Los vientos soplarán de manera calmada a una velocidad de 10 km/h, mientras que las ráfagas podrían llegar hasta los 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, el tiempo estará parcialmente nublado con temperaturas máximas cerca de 18,4°C. La humedad se incrementará alcanzando hasta un 85%, aunque no se esperan lluvias. El viento se mantendrá relativamente suave con velocidades de hasta 10 km/h, aunque las ráfagas de viento pueden llegar hasta los 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 4 de octubre de 2025

Hoy, el sol hará su aparición a las 07:26 y se pondrá a las 18:41, brindando una duración de luz diaria de alrededor de 11 horas y 15 minutos.