Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025

Pronóstico Meteorológico

En la mañana de este sábado 4 de octubre de 2025, en La Pampa, se espera un cielo parcialmente cubierto con un ambiente fresco, ya que la temperatura mínima rondará los 7°C. La humedad alcanzará un máximo del 79%, lo que podría hacer sentir el clima un poco más denso.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares a la mañana. Las temperaturas llegarán a los 18.4°C como máximo, y el cielo continuará parcialmente cubierto. Los vientos serán moderados, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. La probabilidad de precipitaciones no es significativa para hoy, permitiendo así disfrutar de una jornada agradable.

Si planeas estar al aire libre, es recomendable llevar ropa ligera pero llevar una chaqueta para cuando el sol se oculte.