Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025
Hoy en Mendoza, el estado del clima será parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. Con un inicio matutino donde las temperaturas rondarán entre los 6.6 °C, el viento será moderado con una velocidad de hasta 11 km/h. Se espera que la humedad alcance un nivel máximo de 62%, lo que indica una sensación térmica fresca en estas horas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Por la tarde, las condiciones climáticas seguirán similares con la presencia de nubes dispersas. La temperatura máxima llegará a 17.5 °C, brindando un clima relativamente templado para la región. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 13 km/h, pero no se esperan ráfagas fuertes ni precipitaciones importantes. Al caer la tarde, el cielo se tornará más despejado esperando que la visibilidad sea buena para cualquier actividad nocturna planificada.