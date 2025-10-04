Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025

Clima general

Hoy en Mendoza, el estado del clima será parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. Con un inicio matutino donde las temperaturas rondarán entre los 6.6 °C, el viento será moderado con una velocidad de hasta 11 km/h. Se espera que la humedad alcance un nivel máximo de 62%, lo que indica una sensación térmica fresca en estas horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, las condiciones climáticas seguirán similares con la presencia de nubes dispersas. La temperatura máxima llegará a 17.5 °C, brindando un clima relativamente templado para la región. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 13 km/h, pero no se esperan ráfagas fuertes ni precipitaciones importantes. Al caer la tarde, el cielo se tornará más despejado esperando que la visibilidad sea buena para cualquier actividad nocturna planificada.