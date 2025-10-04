Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 4 de octubre de 2025

Clima en Neuquén

La mañana en Neuquén iniciará con un cielo parcialmente nuboso, brindando una temperatura mínima de 4.9°C. No se estiman precipitaciones, por lo que la jornada será ideal para aquellos que quieran disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tener en cuenta el viento, el cual alcanzará velocidades máximas de hasta 27 km/h. La humedad en la región estará alrededor del 75%, contribuyendo a un ambiente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde y noche, el cielo continuará nuboso pero sin indicios de lluvias. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, asegurando un clima cómodo para actividades vespertinas. Asimismo, es importante considerar que el viento persistirá durante el día con una velocidad máxima de 27 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Para maximizar el disfrute del día, se recomienda abrirse paso en zonas protegidas del viento, especialmente si se planifican actividades al aire libre o se transportan objetos ligeros.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 4 de octubre de 2025

El sol saldrá a las 08:47 y se ocultará a las 18:16, proporcionando un día de más de nueve horas de luz solar.